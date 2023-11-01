Силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб»

- правоохранителям следует расценивать это заявление как приказ. Р. Кадыров Видео Здесь седьмая минута Здесь Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии - «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его.
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