Силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб»

- правоохранителям следует расценивать это заявление как приказ. Р. Кадыров Видео Здесь седьмая минута Здесь Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии - «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его.