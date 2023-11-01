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Силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб»

Силовикам при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции следует делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб»

 - правоохранителям следует расценивать это заявление как приказ. Р. Кадыров Видео Здесь седьмая минута Здесь  Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии -  «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Задача силовиков ПРЕДОТВРАЩАТЬ, а задержание - это сопутствующее. Применение оружия - крайняя мера, расписанная в ЗАКОНЕ, инструкциях.
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18 час.
Александр Батт
Предотвращать должна власть неотвратимостью и строгостью наказания.
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17 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Госдуму на баррикады - вы смешны, потому, что не разбираетесь в ветвях власти и их функций!
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9 час.

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