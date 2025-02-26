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Царьград

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Лидер "Би-2" снова угодил в сводки: Музыканту подожгли двери квартиры в Москве

Лидер "Би-2" снова угодил в сводки: Музыканту подожгли двери квартиры в Москве

В русской столице неизвестные подожгли дверь квартиры лидера группы "Би-2".Лёва* (он же Егор Бортник*) из группы "Би-2" вновь угодил в новостные сводки.

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