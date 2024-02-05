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Спрос на льготную ипотеку в столичных регионах резко упал в январе

Спрос на льготную ипотеку в столичных регионах резко упал в январе

Ужесточение условий по льготной ипотеке стало сказываться на спросе. По подсчетам РБК, в январе резко сократился спрос на нее в Москве и Санкт-Петрбурге: количество заявок на льготную ипотеку упало на 36,2% и 28,9% соответственно.

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