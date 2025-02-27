Новинки проката: чего ждать от фильма "Кончится лето" с Юрой Борисовым

Александр Салтановский

Меня всегда удивляло, что вот уже персонажу под сраку лет, 40-45, а он всё Юра, Митя, Вася или Петя!Да это когда 10 или ну в крайнем случае 18-20, тогда да, Юра и т.д. по списку, а когда 40-45, это уже Юрий, Дмитрий и т.д. или может я не прав?