РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И что? В Индии людей миллионы! Проблема!TOI: медведь раст...
  • Eduard
    В слоновье гавно скорее вступят,чем в ЕС.Те конечно обещатт будут,ведь это некая власть над дураками!В Армении рассказ...
  • Eduard
    Он уже думает сам себя в ЕС примит,идиот, никогда не примут!В Армении рассказ...

Новинки проката: чего ждать от фильма "Кончится лето" с Юрой Борисовым

Новинки проката: чего ждать от фильма "Кончится лето" с Юрой Борисовым

обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Что приготовили нам кинопрокатчики на этот раз? Среди новинок – триллер "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли, а также приключенческая драма "Северный полюс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Меня всегда удивляло, что вот уже персонажу под сраку лет, 40-45, а он всё Юра, Митя, Вася или Петя!Да это когда 10 или ну в крайнем случае 18-20, тогда да, Юра и т.д. по списку, а когда 40-45, это уже Юрий, Дмитрий и т.д. или может я не прав?
Ответить
1 д.
наверх