Новинки проката: чего ждать от фильма "Кончится лето" с Юрой Борисовым

обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Что приготовили нам кинопрокатчики на этот раз? Среди новинок – триллер "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли, а также приключенческая драма "Северный полюс".
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