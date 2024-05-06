8 вещей, строго запрещенных солдатам ЦАХАЛа

Израиль — это очень маленькая страна, которая, тем не менее в обиду себя не даст. За короткую историю современного израильского государства было немало примеров, подтверждающих, что Эрец-Исраэль захватчикам не по зубам.
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