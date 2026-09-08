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Лавров: Европа до смерти боится осуществления договоренностей Анкориджа

Лавров: Европа до смерти боится осуществления договоренностей Анкориджа

Европа до смерти боится вернуться к предложениям, которые США и Россия выдвинули в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 сентября в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

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