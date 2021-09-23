Вершинин: РФ выступила в G20 за координацию мер международного сообщества по Афганистану

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия на министерской встрече Группы двадцати (G20) на полях Генеральной ассамблеи ООН выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию подходов международного сообщества для решения проблем республики.
ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия на министерской встрече Группы двадцати (G20) на полях Генеральной ассамблеи ООН выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию подходов международного сообщества для решения проблем республики.
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