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Вершинин: РФ выступила в G20 за координацию мер международного сообщества по Афганистану

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия на министерской встрече Группы двадцати (G20) на полях Генеральной ассамблеи ООН выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию подходов международного сообщества для решения проблем республики.

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