Как правильно инвестировать: стратегии для получения максимальной прибыли от ваших сбережений Ирэн ОрлонскаяС приближением заседания Центробанка по ключевой ставке банки начали увеличивать процентные ставки по вкладам.
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