Обязательные дела и запреты на Отдание праздника Преображения Господня и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» Алёна ЮрьеваКаждый день, особенно если он связан с религиозными событиями, несет в себе особую значимость и наставления.
Обязательные дела и запреты на Отдание праздника Преображения Господня и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» Алёна ЮрьеваКаждый день, особенно если он связан с религиозными событиями, несет в себе особую значимость и наставления.
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