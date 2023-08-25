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Обязательные дела и запреты на Отдание праздника Преображения Господня и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Обязательные дела и запреты на Отдание праздника Преображения Господня и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Обязательные дела и запреты на Отдание праздника Преображения Господня и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» Алёна ЮрьеваКаждый день, особенно если он связан с религиозными событиями, несет в себе особую значимость и наставления.

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