Российский Haval Dargo X окажется вовсе не российским. Кроссовер будут поставлять из Китая

Появились новые и довольно интересные подробности о недавно анонсированном Haval Dargo X. Оказывается, в отличие от обычного Drago, производимого в России на заводе в Тульской области, официальные Dargo X для рынка РФ будут поставляться из Китая.
Появились новые и довольно интересные подробности о недавно анонсированном Haval Dargo X. Оказывается, в отличие от обычного Drago, производимого в России на заводе в Тульской области, официальные Dargo X для рынка РФ будут поставляться из Китая.
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