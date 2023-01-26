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Российский Haval Dargo X окажется вовсе не российским. Кроссовер будут поставлять из Китая

Российский Haval Dargo X окажется вовсе не российским. Кроссовер будут поставлять из Китая

Появились новые и довольно интересные подробности о недавно анонсированном Haval Dargo X. Оказывается, в отличие от обычного Drago, производимого в России на заводе в Тульской области, официальные Dargo X для рынка РФ будут поставляться из Китая.

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