БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сложности и проблемы модернизации ядерного арсенала Великобритании

Сложности и проблемы модернизации ядерного арсенала Великобритании

В период с 2006 по 2015 год официальные лица Великобритании неоднократно и публично заявляли о намерениях Британии сократить размер своего ядерного арсенала, в последний раз взяв на себя обязательство сократить его до 180 единиц к середине 2020-х годов.

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