Сложности и проблемы модернизации ядерного арсенала Великобритании

В период с 2006 по 2015 год официальные лица Великобритании неоднократно и публично заявляли о намерениях Британии сократить размер своего ядерного арсенала, в последний раз взяв на себя обязательство сократить его до 180 единиц к середине 2020-х годов.
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