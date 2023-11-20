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Объявлен прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024

Объявлен прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024

Стартовал прием заявок на получение общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур, которые развивают подход Data Fusion в России, а также оптимизируют свою работу, обрабатывая массивы больших данных и применяя технологии искусственного интеллекта.

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