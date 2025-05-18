Представитель хуситов Сариа заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа в эфире принадлежащего телеканала Al Masirah, передает ТАСС.
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