Кандидат в президенты Франции назвал речь фон дер Ляйен тоталитарной и безумной

Zuma/TASS Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян 16 сентября раскритиковал выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте, назвав его безумным и тоталитарным.
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