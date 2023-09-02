Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Хохлачев о конкуренции в КХЛ: «Уровень подравнивается с каждым годом. Через какое-то время будет вообще непонятно, кто фаворит»

«Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьезный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх