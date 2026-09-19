Миллиардер Рэтклифф назвал главную проблему Британии

Главной проблемой Великобритании является отсутствие в стране политиков, которые способны решать проблемы в сферах экономики, социальной политики и миграции, заявил в беседе с Би-би-си миллиардер и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.