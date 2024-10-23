Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ленивые голубцы готовим как котлеты. Не рассыхаются, и времени почти не тратим

Ленивые голубцы готовим как котлеты. Не рассыхаются, и времени почти не тратим

Ленивые голубцы часто бывают суховатыми внутри, но этот рецепт поможет избежать этой проблемы. Мы приготовим их в два этапа: сначала запечем в духовке, а затем потушим в ароматной подливе из лука и моркови.

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