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Узган атнада Татарстанда 10 меңгә якын ОРВИ очрагы теркәлгән

Узган атнада Татарстанда ОРВИның 9827 очрагы теркәлгән, дип хәбәр итә Роспотребнадзорның ТР буенча идарәсе.

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