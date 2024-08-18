Запрет на яблоки до Яблочного Спаса: почему нельзя есть плоды до 19 августа Ксения КовалеваСогласно древней традиции, верующие, строго соблюдающие пост, не должны есть фрукты, включая яблоки, до праздника Яблочного Спаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии