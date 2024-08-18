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Запрет на яблоки до Яблочного Спаса: почему нельзя есть плоды до 19 августа

Запрет на яблоки до Яблочного Спаса: почему нельзя есть плоды до 19 августа

Запрет на яблоки до Яблочного Спаса: почему нельзя есть плоды до 19 августа Ксения КовалеваСогласно древней традиции, верующие, строго соблюдающие пост, не должны есть фрукты, включая яблоки, до праздника Яблочного Спаса.

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