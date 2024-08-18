Запрет на яблоки до Яблочного Спаса: почему нельзя есть плоды до 19 августа Ксения КовалеваСогласно древней традиции, верующие, строго соблюдающие пост, не должны есть фрукты, включая яблоки, до праздника Яблочного Спаса.