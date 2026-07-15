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Де ла Фуэнте о претензиях Дешама к судье: «Когда результат складывается не в твою пользу, начинаешь искать оправдания. Мне матч с Францией временами напоминал игру с Уругваем»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на критику судейства со стороны Дидье Дешама . Испания вышла в финал чемпионата мира, одержав победу над Францией со счетом 2:0.

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