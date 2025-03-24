Появились новые подробности смертельного ДТП в Крыму

Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму Евгений Руднев распорядился начать уголовное преследование в связи с ДТП, произошедшем под Симферополем, где столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.
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