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Daily Storm

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Зеленский назначил Хмару врио министра обороны Украины

Зеленский назначил Хмару врио министра обороны Украины

Ему поручено реформирование оборонной сферыПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

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