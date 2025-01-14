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  • Михаил Еграшин
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Смахнули не глядя: в аэропортах РФ повредили шесть самолетов из-за халатности буксировщиков

Смахнули не глядя: в аэропортах РФ повредили шесть самолетов из-за халатности буксировщиков

В аэропортах РФ повредили шесть самолетов из-за халатности наземных служб, узнали «Известия». Бригады работают в неполном составе без хорошей радиосвязи, нарушают технологии и не взаимодействуют с экипажами.

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