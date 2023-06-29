Спички - не игрушка

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    Вот что они о себе пишут - Чарлз Фергюсон "Нация-хищник. Корпорации преступны, политики коррумпированы. Америка во вл...В Европе начинают...
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Пока не поздно!

Пока не поздно!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. В сложившейся тяжёлой международной обстановке в мире, когда западное сообщество оголтело старается подчинить себе и уничтожить Россию всеми имеющимися у него способами, особое значение имеет система сдерживания.

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