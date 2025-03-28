Россиян предупредили о рассылках мошенников в Telegram о фейковых соцвыплатах

Мошенники под видом сообщений о соцвыплатах рассылают россиянам в Telegram фишинговые ссылки мошеннических инвестиционных проектов и нелегальных казино, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.