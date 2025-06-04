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Царьград

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Флаг России реет в Водолаге: Журналист сообщил о взятии посёлка в Сумской области

Флаг России реет в Водолаге: Журналист сообщил о взятии посёлка в Сумской области

Российские Вооруженные Силы водрузили национальный флаг в Водолаге, Сумская область. Об этом сообщил в Telegram известный репортер ВГТРК Андрей Руденко, отметив символическое значение этого события для региона.

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