Хирург Платонов наглядно показал, как выглядят тромбы, из-за которых ампутируют ноги

Забитые сосуды ног — одна из самых частых причин ампутаций. И хотя артерии обычно закрываются постепенно, как например при атеросклерозе, в некоторых случаях в них могут возникнуть тромбы за считаные дни и даже часы, прямо как у героя этой истории.