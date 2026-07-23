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Хирург Платонов наглядно показал, как выглядят тромбы, из-за которых ампутируют ноги

Хирург Платонов наглядно показал, как выглядят тромбы, из-за которых ампутируют ноги

Забитые сосуды ног — одна из самых частых причин ампутаций. И хотя артерии обычно закрываются постепенно, как например при атеросклерозе, в некоторых случаях в них могут возникнуть тромбы за считаные дни и даже часы, прямо как у героя этой истории.

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