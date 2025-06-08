Эррол Маск в Москве: участие в "Форуме будущего 2050" и комментарии о Трампе

Эррол Маск, отец Илона Маска, прибыл в Москву для участия в "Форуме будущего 2050". Он прокомментировал конфликт Илона с Дональдом Трампом, вызванный разногласиями по налоговой политике США, и предупредил о возможных последствиях для союзников Илона.