Русская весна
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Русская весна

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В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина

В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина

Турция покинет «тонущий корабль» НАТО и присоединится к БРИКС, когда будет реализован план Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

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