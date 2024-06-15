В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина

Турция покинет «тонущий корабль» НАТО и присоединится к БРИКС, когда будет реализован план Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.
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