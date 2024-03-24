Минобороны РФ: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали планы ротации Вооруженных сил Украины на Северском направлении около населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии