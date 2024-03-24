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Минобороны РФ: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Минобороны РФ: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали планы ротации Вооруженных сил Украины на Северском направлении около населенного пункта Раздоловка в ДНР, уничтожив более 10 украинских военнослужащих.

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