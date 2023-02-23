«Аризона» выменяла контракт Уэбера у «Вегаса». Защитник де-факто завершил карьеру

«Вегас» и «Аризона» произвели обмен игроками. «Голден Найтс» получили 26-летнего защитника Дайсина Майо, «койоты» – выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2023 году и защитника Ши Уэбера, который де-факто уже завершил карьеру.
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