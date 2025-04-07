В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие более миллиона человек

В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие 1 млн 329 тыс. 47 человек. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков 7 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант — 2025: итоги акции».