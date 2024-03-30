Пока США обсуждают создание независимых кибервойск, Китай активно развивает потенциал ССО НОАК — АТ

В то время как в Вашингтоне только дискутируют о создании независимых кибервойск, Пекин уже во всю продвигается в реализации этой программы, через Народно-освободительную армию Китая, а если точнее через Силы стратегического обеспечения (ССО НОАК).
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