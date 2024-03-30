МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    мы- это кто??  ни я, ни мои друзья этого не делали.....«Подтвердились ху...
  • Виталий
    Думаю, что объявленные фамилии - далеко не все, требующие стерилизации. Процесс необходимо продолжить практически во ...«Сбылись худшие о...
  • Svetlana Kuzmina
    Татьяна, отвечу так: я тоже часто отдыхала в Турции, потому что это было дешевле и качественнее, чем в России, а вот ...Эта ошибка дорого...

Пока США обсуждают создание независимых кибервойск, Китай активно развивает потенциал ССО НОАК — АТ

Пока США обсуждают создание независимых кибервойск, Китай активно развивает потенциал ССО НОАК — АТ

В то время как в Вашингтоне только дискутируют о создании независимых кибервойск, Пекин уже во всю продвигается в реализации этой программы, через Народно-освободительную армию Китая, а если точнее через Силы стратегического обеспечения (ССО НОАК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх