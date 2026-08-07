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Межпоселковые автобусы начали ходить в Чемальском районе Республики Алтай

Межпоселковые автобусы начали ходить в Чемальском районе Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай 7 августа вышли на линию новые маршрутные автобусы. Они будут ходить регулярно и круглогодично, сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на главу муниципалитета Айдара Елекова в канале в MAX.

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