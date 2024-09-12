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Губернатор Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в это извне

Губернатор Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в это извне

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что подростков, которые подожгли вертолет Ми-8Т в Ноябрьске, вовлекли в преступление извне за деньги.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
То что попали под чужое влияние это одно, но вот как они спокойно проникли на строго охраняемый объект под контролем не кого ни будь а ФСБ, вот это вопрос более тревожный. так же могли и склады ГСМ поджечь а они есть практически в каждом аэропорту. Абздец короче...
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14 час.
Владимир Петров
Кто родители этих гнид? Я с детства знал, что я русский, моя Родина СССР, что русский танк, самолёт, корабль - святое русское оружие, что Родина дороже любых денег... А тут предатели с младых ногтей. Может, у них алчные маман-хохлушки, как у вертолётчика Кузьминова?..
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13 час.

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