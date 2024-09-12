Губернатор Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в это извне

Дмитрий Гурин

То что попали под чужое влияние это одно, но вот как они спокойно проникли на строго охраняемый объект под контролем не кого ни будь а ФСБ, вот это вопрос более тревожный. так же могли и склады ГСМ поджечь а они есть практически в каждом аэропорту. Абздец короче...