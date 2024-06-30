Нужен крепкий кроссовер за миллион? Вот 3 отличных варианта

Renault DusterЭто настоящий ветеран сегмента бюджетных кроссоверов. Дастер славится своей неприхотливостью и выносливостью, что не удивительно, ведь долгое время он собирался на московском заводе АЗЛК (ныне «Москвич»).
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