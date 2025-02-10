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Отдых в пионерлагере

Отдых в пионерлагере

Лагеря для взрослых начали активно развиваться несколько лет назад - о тренде для аудитории 30-50 лет активно пишут РБК и Forbes, а на MITT и Конгрессе турагентов в 2024 году этот формат назывался "вероятным хитом для поколение 70-80 годов рождения".

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