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Агент Языджи о трансфере: «Представители ЦСКА настроены очень позитивно»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, оценил вероятность перехода 24-летнего игрока сборной Турции в аренду в ЦСКА с правом выкупа.

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