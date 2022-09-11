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  • НС
    Есть такие места.... Обычно где-то в глубине микрорайона, подальше от шумных улиц. Жители первых этажей разбивают под...Почему в хрущёвка...
  • НС
    На первом?  А я вижу немало Хрущёвок, у которых балконы начинаются с третьего этажа. То есть и на втором нет балконов.Почему в хрущёвка...
  • НС
    некоторые делают сами. Строят балкон из кирпича, а окно прорезают вниз болгаркой и ставят дверь.Почему в хрущёвка...

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