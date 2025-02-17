6 деталей на вещах, о функции которых даже не догадаешься

У каждого, кто замечал на какой-нибудь вещи непонятный элемент, возникал вопрос: для чего производитель его сделал? И если он там есть, значит он нужен! К примеру, зачем сзади на кроссовках пришита дополнительная небольшая петелька? Это совсем не задумки дизайнеров! Такие элементы выполняют нужные функции.
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