С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    зачеркнуть все эти 9 способов и воспользоваться только одним Правильным - купить новый утюг9 способов, как о...
  • Ингерман Ланская
    ну, если здоровье не сильно заботит, то можно и не выбрасывать... при совдепии товары ширпотреба у же при изготовлени...Вещи, которые нуж...
  • Аркадий Шацкий
    Это смотря как к ним относиться, кому то и во вред, как в известной поговорке)Вещи, которые нуж...

6 деталей на вещах, о функции которых даже не догадаешься

6 деталей на вещах, о функции которых даже не догадаешься

У каждого, кто замечал на какой-нибудь вещи непонятный элемент, возникал вопрос: для чего производитель его сделал? И если он там есть, значит он нужен! К примеру, зачем сзади на кроссовках пришита дополнительная небольшая петелька? Это совсем не задумки дизайнеров! Такие элементы выполняют нужные функции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх