Врач призвала людей отказаться от физических нагрузок перед сном

Врач Дарья Черемисова заявила, что стоит исключить спортивные нагрузки перед сном. Она объясняет, что физическая активность перед отходом ко сну может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии организма.
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