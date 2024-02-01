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В Кузбассе объем финансирования на пожарную безопасность в лесах составил 120 млн рублей

В Кузбассе объем финансирования на пожарную безопасность в лесах составил 120 млн рублей

Финансирование на пожарную безопасность в лесах в Кузбассе составит 119,6 млн рублей в этом году.В пресс-службе администрации правительства региона уточнили, что деньги поступили по национальному проекту «Экология», из регионального бюджета и от арендаторов лесных участков.

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