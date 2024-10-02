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Ларс, там русские. Может ну их, и мимо поплывём? Ларс, ну пожалуйста"- случай в море

Ларс, там русские. Может ну их, и мимо поплывём? Ларс, ну пожалуйста"- случай в море

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У наших соседушек из Норвегии нервы начали сдавать и с-о-п-л-и пошли пузырём, после того, как большой противолодочный корабль Северного Флота «Адмирал Левченко» п-а-л-ь-н-у-л произвел предупредительный в-ы-с-т-р-е-л в сторону норвежского траулера.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Решили взять наших на &quot;слабо&quot;?
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15 час.
VG
Vasily Golov
Говорят там по дороге в Грузию генерал Ермолов сходил в туалет.Так и места эти названы Ларс.Верхний и нижний.Читай наоборот.Это Британцы провоцируют норвежских рыбаков.Отменила России вылов трески в своих водах.Норвежцам Россия не послала отказ.
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10 час.
Игорь Максаков
Надо было рыбу изъять!
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10 час.

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