Ларс, там русские. Может ну их, и мимо поплывём? Ларс, ну пожалуйста"- случай в море

VG

Vasily Golov

Говорят там по дороге в Грузию генерал Ермолов сходил в туалет.Так и места эти названы Ларс.Верхний и нижний.Читай наоборот.Это Британцы провоцируют норвежских рыбаков.Отменила России вылов трески в своих водах.Норвежцам Россия не послала отказ.