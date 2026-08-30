Голливудская звезда Анджелина Джоли вновь прилетела на Украину

Американская актриса побывала во Львове и Тернополе, однако цели её визита пока не раскрываются.Голливудская актриса Анджелина Джоли опять приехала на Украину.
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Видимо, карьера в Голливуде идёт на спад и мадам прилетела поправить свои финансовые дела на Украину.