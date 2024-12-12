С 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут купить бумаги не переехавших в РФ компаний

Это касается бумаг Ozon, группы «Эталон», ЦИАН и сети «Окей». С чем связано решение Мосбиржи и что делать тем неквалам, у которых есть эти бумаги? Мосбиржа предупредила, что со следующего года года неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать бумаги еще не переехавших в Россию компаний.