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С 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут купить бумаги не переехавших в РФ компаний

С 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут купить бумаги не переехавших в РФ компаний

Это касается бумаг Ozon, группы «Эталон», ЦИАН и сети «Окей». С чем связано решение Мосбиржи и что делать тем неквалам, у которых есть эти бумаги? Мосбиржа предупредила, что со следующего года года неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать бумаги еще не переехавших в Россию компаний.

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