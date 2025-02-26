Луговой назвал помощь участникам СВО главной задачей форума ЛДПР

В Москве открылся форум ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую Победу». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой рассказал о целях мероприятия и о том, как прошел первый день.
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