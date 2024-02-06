Поклонники подарили SHAMAN танк Т-14

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 4 февраля дал концерт в Нижнем Тагиле. Послушать песни исполнителя пришли работники «Уралвагонзавода», которые решили сделать исполнителю памятный презент — макет отечественного танка Т-14 «Армата».
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