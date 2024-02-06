Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

28 подписчиков

Поклонники подарили SHAMAN танк Т-14

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 4 февраля дал концерт в Нижнем Тагиле. Послушать песни исполнителя пришли работники «Уралвагонзавода», которые решили сделать исполнителю памятный презент — макет отечественного танка Т-14 «Армата».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх