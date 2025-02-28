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Жители села Арабатук набирают воду рядом с коровьим водопоем

Жители села Арабатук набирают воду рядом с коровьим водопоем

В селе Арабатук возникла критическая ситуация с водоснабжением. Около 75 жителей двух многоквартирных домов уже две недели испытывают серьезные трудности с доступом к питьевой воде из-за выхода из строя насосного оборудования, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.

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