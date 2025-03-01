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Суд арестовал главного редактора «Вечерних ведомостей» Постникова на 14 суток

Суд арестовал главного редактора «Вечерних ведомостей» Постникова на 14 суток

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал главного редактора местной интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики.

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