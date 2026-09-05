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ИА Регнум

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Экс-сотрудник СБУ указал на новый уровень конфликта украинских ведомств

Экс-сотрудник СБУ указал на новый уровень конфликта украинских ведомств

Конфликт между Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) на Украине вышел на новый уровень — они начали публиковать компромат друг на друга.

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